Sono un Diomede | ti sparo in testa! | terrore per Brumotti | minacciato dal clan

(Di martedì 5 marzo 2024) Ancora minacce e ancora paura per Vittorio, l'inviato di Striscia la Notizia, il tiggì satirico di Canale 5, nonché campione di bike-trial.è finito nel mirino nel parco commerciale di Casamassima, anche se nel servizio, per errore, si parla di Modugno. L'inviato di Striscia si trovava sul posto per intercettare automobilisti che occupavano il posto riservato ai disabili senza avere il pass, uno dei suoi classici format. E dopo aver pizzicato uno di loro, ecco che quest'ultimo si è prodigato in minacce di morte (a differenza degli altri, usi ad andarsene con la proverbiale coda tra le gambe). L'automobilista sorpreso dainizialmente si è allontanato dall'auto, il tutto dopo aver parcheggiato, affermando di avere accompagnato il padre, disabile, al centro commerciale. Ma quando l'uomo torna, del padre ...

