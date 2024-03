Sono gli studenti della terza B

Morgan : “Sono pronto per la direzione artistica di Sanremo” Morgan torna a candidarsi come direttore artistico della prossima edizione del Festival di Sanremo ... (tpi)

A tutto Campus con il progetto del prof Marchione: La scuola ha lanciato il Campus Sportivo, progetto extra-scolastico per promuovere lo sport e la socialità tra gli studenti. Calcio, pallavolo e nuoto Sono le prime discipline, con l'obiettivo di ...lanazione

L’alluvione e la forza di Quarrata. Dalla disperazione alla rinascita: Poi il desiderio di ripartire, gli angeli del fango e la grande solidarietà di tutta ... strade della città e in poche ore con una forza impressionante, acqua e fango Sono entrati nei negozi, nei ...lanazione

Fano, accoglienza e sorveglianza: tre i luoghi affidati a Opera. Ecco il quadro: Tra gli incarichi che le Sono stati successivamente affidati anche l’organizzazione della “Città da giocare” e di altri eventi legati al respiro della “Città delle bambine dei bambini” e più ...corriereadriatico

Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese: Gli interventi finanziati tramite i contributi previsti dal bando Sono finalizzati ad aumentare l’offerta di posti letto da destinare a soluzioni abitative temporanee per donne vittime di violenza di ...ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore

Folaghe morte sul lago di Bolsena, indaga l'Istituto zooprofilattico. La Asl: "Troppo presto per fare ipotesi". Social scatenati: Ora le carcasse Sono nei laboratori dell’istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana, sede di Roma, per accertamenti. Ma è troppo presto per parlare di cause. Le ...ilmessaggero