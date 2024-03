Sommer | «Non la migliore Inter | partita diversa Difeso bene»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 5 marzo 2024)stavolta non è riuscito a tenere la porta inviolata in-Genoa, ma va lo stesso a parlare nelleviste. Lo ha appena fatto nella diretta diTV. VINTO ANCORA – Yanncommenta il 2-1 di-Genoa: «Non è stata unasemplice, però abbiamo tenuto fino all’ultimo e questo è un. Abbiamo avuto delle difficoltà, non è stata una grandissima prestazione da parte nostra però era molto importante portare a casa i tre punti. Il Genoa? È una buona squadra, corrono molto e fanno buon pressing e duelli. Hanno tanti lati positivi, sapevamo che sarebbe stata dura e che avrebbero fatto tanti cross e duelli. In molte situazioni abbiamo fatto, è stato unaver segnato due gol nel primo ...