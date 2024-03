Sommer | «Inter bella sfida | continuiamo così! A Madrid energia»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 5 marzo 2024)ha parlato dopo-Genoa, partita vinta 2-1 dai nerazzurri. Il portiere svizzero si è espresso anche sul match di. LAVORARE ANCORA ? Yanna Rai Sport non si esalta: «In estate ho pensato a questa grandequi all’, molto bello vivere un periodoimportante in una squadra che giocabene ed è prima in classifica. Scudetto? Naturalmente è una situazione favorevole, ma avremo ancora tante partite da affrontare come a Bologna. Vediamo dove arriveremo. Champions League? L’ha chance di proseguire, serviràe prestazione importante a. Ma crediamo di andare avanti».-News - Ultime notizie e calciomercato- ...