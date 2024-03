Sommer | «Europa? Tutto è possibile! Numeri? Grazie alla difesa dell’Inter»

(Di martedì 5 marzo 2024) A San Siro è in corso una nuova festa per l’Inter. Dopo la vittoria nerazzurra sul Genoa Yanrisponde alle domande dei giornalisti. OBIETTIVO – Con qualche sofferenza di troppo l’Inter colleziona un altro successo in campionato. Così Yannsu Dazn al termine del match contro il Genoa: «Siamo contenti per i tre punti ma non felici della prestazione. Vittoria importante, dobbiamo lottare per ogni punto per l’obiettivo finale. Se sono pronto per vincere la Champions League? Sì, lo sono. Può succedere, bisogna prima passare attraverso l’ostacolo Madrid e dopopuò succedere. I sedici cleen sheet? È importante avere una grande squadra. Noi difensiamo davvero bene con una squadra compatta e il loro contributo è fondamentale. Tutti i piccoli dettagli possono cambiare la partita. Zenga? Dfoto della sua ...

Sommer a Inter TV: “Non la nostra migliore prestazione. Beautiful San Siro, i tre punti…”: L'Inter non sbaglia nemmeno contro il Genoa, nonostante una partita caratterizzata anche da sofferenza e fatica. Le parole di Yann Sommer ai microfoni di Inter TV: "Non è stata la nostra migliore ...fcinter1908

Inter porta girevole: in 3 per il vice Sommer e un talento dal Belgio: Per il vice Sommer anche Musso e Audero ... Società italiane sempre più attente sui giovani talenti che possono spuntare in giro per l’Europa, ed ecco che anche per la porta c’è un nome nuovo. A ...footballnews24

Donnarumma oggi è il miglior portiere d’Europa: forse non vi siete accorti di cosa sta combinando: I dati non sembrano lasciare dubbi sul suo attuale status di portiere più decisivo, e dunque migliore, d'Europa. I numeri parlano chiaro per ... con l'83.1% alle spalle del numero uno dell'Inter ...fanpage

Per i nerazzurri ben 17 clean sheet in 26 gare. Sommer super, ma dietro c'è il lavoro di un'intera squadra: Non si può dimenticare che Sommer è arrivato in estate dal Bayern Monaco per un ... come nessun portiere con almeno 6 presenze in stagione è riuscito a fare in Europa. Sono numeri davvero incredibili ...gazzetta

L'ex Torino Caniato: "Vanja Milinkovic-Savic ha ancora margini di miglioramento": Massimiliano Giovanni Caniato è stato intervistato in esclusiva da TorinoGranata.it. Caniato è un tecnico che si occupa delle Academy del.tuttomercatoweb