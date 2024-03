Sommer | «Bello vincere a San Siro | stadio sempre molto caldo!»

(Di martedì 5 marzo 2024)contento per la vittoria dell’Inter contro il Genoa ieri a San. Il numero uno nerazzurroammaliato dalla cornice del Meazza. SAN? Yann, raggiunto da Sportitalia al termine di Inter-Genoa, commenta il risultato dell’Inter sul Genoa per 2-1. Il portiere svizzerocontento: «Sonofelice per questa vittoria, non semplice contro una squadra forte e dura.poiin unocome San». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e ...

Sommer ha saltato Lecce-Inter per via di un attacco influenzale ma domani con l’Atalanta è pronto a tornare tra i pali. Il portiere svizzero su Instagram non ... (inter-news)

Seconda stella a destra. L’Inter non ha più confini. Sanchez firma il più 15: Stavolta la vittoria è sofferta. Dopo quattro gare vinte con ampio margine, l’Inter si "accontenta" del 2-1 sul Genoa per volare a +15 sulla seconda e mettere un altro mattone verso la seconda stella.msn

Inter – Genoa 2-1, tre punti e tanta sofferenza ma arriva il +15 | Le pagelle nerazzurre: Vasquez costringe alla sofferenza finale. Le pagelle nerazzurre. Sommer 6: non ha responsabilità sul gol di Vasquez, più impegnato del solito. Pavard 5,5: una gara in cui non e’ lucido come sempre, ...calciostyle

Le pagelle di Inter-Genoa: Sanchez e Asllani brillanti, Retegui non basta: Yann Sommer 6 - Spettatore non pagante fino a quando non si supera ... Quando il Genoa torna pericoloso, torna in difesa. Niccolò Barella 6,5 - Gran bel lancio sulla corsa di Lautaro ma ha poco spazio ...ilgiornale