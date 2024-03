Social in down | Facebook e Instagram non rispondono

(Di martedì 5 marzo 2024) Si sta verificando in tutta Italia e non solo, problemi sono stati individuati in tutto il mondo, suggerendo che l’interruzione potrebbe essere globale: idi Meta più usati,sono in blocco e molti utenti sono stati buttati fuori dalla loro pagina e sono impossibilitati a rientrarvi. Migliaia di segnalazioni hanno raggiunto L'articolo proviene da Il Difforme.

Facebook e Instagram down, accesso impossibile: cosa accade a Meta: "Pensavo mi avessero hackerato il profilo", scrive un altro utente sul Social di Elon Musk. Numerosissimi anche i meme di scherno verso questa situazione. "Facebook e Instagram down e io, come al ...ilgiornale

Social down: i problemi di Facebook e Instagram: Il 5 marzo si è rivelato una giornata difficile per gli utenti di alcuni dei più popolari Social network al mondo. Facebook e Instagram, due pilastri del colosso Meta, hanno inaspettatamente smesso di ...newsmondo

Facebook e Instagram in down: cosa è successo a Meta: I due Social della galassia di Meta sono andati in down intorno alel 16, impedendo agli utenti di accedere e di inserire la password (che una volta inserita risulta scorretta) e in generale dando ...genova24