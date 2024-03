Smi | Pozzi | “Bene accordo tra Regione Veneto e sindacati dirigenza sanitaria ma l’impegno deve continuare”

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di martedì 5 marzo 2024) Il presidente del Sindacato Medici Italiani del, Alberto, ha definito un risultato apprezzabile l’in merito alle linee d’indirizzo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per i medici Venezia. «L’tradellamedica sul documento delle linee generali di indirizzo agli enti o aziende per il confronto e la contrattazione integrativa aziendale previste dall’art 7 del CCNL 2019-2021 è stata raggiunto in tempi contenuti grazie alcongiunto di entrambe le parti. Sono stati affrontati e condivisi contenuti innovativi sugli aspetti economici integrativi, previsti da norme di legge extra-contrattuali di riparto alle regioni, e contenuti relativi alla gestione dei ...