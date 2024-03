Smart card Covid | De Luca rinviato a giudizio alla Corte dei Conti | “Spesa inutile da 3 | 7 milioni”

(Di martedì 5 marzo 2024) Napoli, 5 marzo 2024 – Unacostata oltre 3,7di euro alle casse della Regione per la. É l’accusa con cui il presidente della Campania Vincenzo De, assieme ad altre cinque persone, è statodinanzi ai giudici delladei. Laera stata introdotta in Campania come strumento per dimostrare che si era vaccinati contro il coronavirus ma, secondo l'accusa, la produzione dellesarebbe stata unain quanto si sovrapponeva al green pass nazionale. A indagare sulla vicenda è stata la Guardia di Finanza, ...

