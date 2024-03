Sinner | il racconto dell’allenatore | «A calcio ti lasciava a bocca aperta»

(Di martedì 5 marzo 2024) Ildell’ex allenatore di Jannik: «Era un perfezionista anche quando giocava a: faceva 25 gol a stagione» Sono iniziati i Master 1000 di Indian Wells in California, con Jannikgrande protagonista. La stella del tennis italiano ha l’opportunità di superare nel ranking Carlos Alcaraz al secondo posto del Ranking ATP. Talenta fuori dal comune, e calcisticamente con il cuore rossonero, risaputo anche il suo passato da sciatore molto promettente, mentre lo è meno il suo passato con il pallone: la Gazzetta dello Sport ha intervistato Helmut Villgrater, allenatore di Jannik nell’AFC Sexten, dove giocava acon la numero 10. Di seguito le sue parole. TALENTO DA CALCIATORE – «Tutte le volte che toccava il pallone, gli altri restavano a...

