Sindacati Taxi | “Inesattezze su Dataroom di Gabanelli-Corriere”

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di martedì 5 marzo 2024) “I dati diffusi daldi Milenasuldella Sera del 4 marzo sono strumentali e non danno un’informazione corretta sul settorein Italia. Non si può spacciare il dato del mese di luglio come una costante! Il settoreinteressa un mercato stagionale e titolare e come