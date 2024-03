Simona Halep vince al Tas | può tornare subito a giocare “Positiva al doping per colpa di un integratore contaminato”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 5 marzo 2024)era risultataala causa di unalimentare, quindi la squalifica di 4 anni è stata ridotta a 9 mesi e puònel circuito. La tennista rumena, ex numero uno al mondo, ha vinto il ricorso al Tas di Losanna dopo lo stop pered essendo già abbondantemente trascorso il periodo di squalifica potrà rientrare in campo. Il suo ricorso contro la decisione della Federazione internazionale di tennis è stato parzialmente accolto perché secondo i giudiciha dimostrato che la sua positività al test per una sostanza vietata che stimolava il sangue era stata causata da unalimentare ...