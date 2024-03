Simona Halep può tornare subito a giocare | il TAS ha ridotto la squalifica antidoping a 9 mesi

(Di martedì 5 marzo 2024) Il Tribunale di Losanna hapesantemente lacheaveva ricevuto nel settembre scorso: 4 anni di stop per essere risultata positiva ad un test anti doping di cui si era professata sempre innocente. Il TAS ha confermato l'assunzione involontaria ma ha riconosciuto "un certo livello di negligenza", punito con 9di. Già scontati.

