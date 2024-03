Simona Halep può tornare a giocare! Il TAS di Losanna accoglie il ricorso | squalifica ridotta sensibilmente

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 5 marzo 2024) Il TAS diha espresso il proprio verdetto sulla vicenda doping che ha riguardato. L’ex numero 1 al mondo aveva presentatoper ladi quattro anni comminata dal tribunale indipendente dell’ITF e il Tribunale Arbitrale dello Sport lo ha parzialmente accolto. Lo stop passa da quattro anni a nove mesi e, nei fatti, la giocatrice rumena potràin campo già da domani. La sospensione seguita alle risultanze del test anti-doping era infatti già incominciata il 7 ottobre 2022, dunque i nove mesi sono già abbondantemente trascorsi. Ricordiamo che in primo appello era stata imputatati all’atleta la presenza di una sostanza proibita (il Roxadustat) in un campione di urina raccolto durante gli US Open 2022 e una violazione relativa al passaporto ...