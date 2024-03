Siglata l’intesa Comune e Summer un matrimonio che guarda al futuro

(Di martedì 5 marzo 2024) Unche fa progetti per il, quello tra il LuccaFestival e ildi Lucca. E’ stato annunciato infatti l’accordo che conferma grandi eventi in città fino al 2028. Lucca può dormire sogni tranquilli, la partnership con la “D’Alessandro & Galli“ si conferma vincente e duratura. E’ stato firmato e rinnovato l’accordo che lega la città al LuccaFestival fino al 2028. Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti il sindaco Mario Pardini, gli assessori comunali Paola Granucci, Mia Pisano e Remo Santini e Mimmo D’Alessandro, patron della manifestazione. La rinnovata collaborazione si propone di arricchire la vita culturale della città, promettendo di portare la già rinomata manifestazione musicale a nuove vette di successo. "Ogni grande evento per dare il ...

