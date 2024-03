Sicurezza CNA Campania Nord | protocollo d’intesa con Inail Benevento

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 5 marzo 2024)sul lavoro. Santo: un progetto pilota per promuovere un modello di sviluppo sicuro e green CNAha sottoscritto ilper la Mobilità Sostenibile promosso dal Comitato Consultivo Provincialedicon l’obiettivo di ridurre gli incidenti dei lavoratori e, nel contempo, per decongestionare il traffico urbano e nell’area industriale sannita. «Tra le cause principali di infortuni nel beneventano ci sono quelle legate agli spostamenti da e per il luogo di lavoro – ha sottolineato il presidente CNAVincenzo Santo – è emerso che il trasporto avviene, in prevalenza con mezzi privati nonostante ci siano le condizioni per poter utilizzare quelli pubblici. L’obiettivo del ...