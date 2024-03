Sia lodato Davide Rondoni. "Ci vuole lo sponsor"

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di martedì 5 marzo 2024) “Nessuna gioia si accende da sola / cilo, la miccia / se no non vola”. Sono versi di, tratti da “Rispondimi, bellezza” (Luigi Pellegrini Editore). Sottotitolo: “Poesie per artisti, maghi, sibille e visioni”. Ci sono anche versi d’amore, com’è ovvio, ma scrivono d’amore tutti, pure Arminio, Gio Evan, Mariangela Gualtieri, ormai fatico a distinguerli... Scrivere di soldi è più difficile e più raro. Siache smonta il mito dell’artista bohémien, tanto gradito ai percettori di reddito fisso, tanto pericoloso nel far supporre pittori, scultori, scrittori capaci di vivere d’aria. Senza, tanto per cominciare, niente mostre. E a lungo andare niente opere, perché se l’arte non circola finisce col morire soffocata, priva di ...