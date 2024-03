Si stacca il rimorchio di un camion e travolge un’auto | morto un uomo di 62 anni

I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi, 4 marzo 2024, nel comune di Sesto Fiorentino in Via dei Perfetti ... (firenzepost)

Tamponamento tra camion sull’A1: un morto nel tragico incidente: I vigili del fuoco sono intervenuti per estrarre il corpo dalle lamiere. Per lui non c’era già più nulla da fare ...lanazione

62enne muore colpito da un carrello a rimorchio a Firenze: il conducente del camion non si è accorto di nulla: Grave incidente a Sesto Fiorentino, vicino Firenze. Un uomo di 62 anni ha perso la vita per un frontale con un carrello a rimorchio ...notizie.virgilio

Sesto Fiorentino: rimorchio si stacca dalla motrice e travolge un’auto. Morto il conducente: I Vigili del fuoco del comando di Firenze sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi, 4 marzo 2024, nel comune di Sesto Fiorentino in Via dei Perfetti Ricasoli all'incrocio con via Parri ...firenzepost