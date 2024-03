“Si sono nascosti lì” Grande Fratello | Sergio e Alessio per non farsi scoprire | il video li incastra

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di martedì 5 marzo 2024) Il messaggio in codice traalnon è passato di certo inosservato. È successo di nuovo e stavolta dopo la fine delle diretta con Alfonso Signorini. I due ragazzi, trovandosi insieme e uno di fronte all’altro, stavano parlando del più e del meno quando hanno iniziato a fare qualcosa che molti telespettatori hanno guardato con sospetto. Tra l’altro non è la prima volta che i due utilizzano un “linguaggio in codice” nella Casa del. >> “Ragazzi, io me ne vado”., il concorrente abbandona. La decisione in diretta Ma arriviamo al punto. Dopo la diretta appunto, nel cuore della notteFalsone eD’Ottavi siritrovati ...