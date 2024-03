Si rompe tubo dell'acqua. Una crepa gigante in strada di San Giorgio

(Di martedì 5 marzo 2024) Nella mattinata di ieri si è aperta unasca lungo lacomunale di San, all’immediata periferia di Poggibonsi. La parte di asfalto lesionata è stata transennata ed è stato istituito un senso unico alternato. Sul posto, nel giro di pochi minuti, avvertiti dalla polizia municipale del comando cittadino, sono arrivati i tecnici del Comune e quelli di Acque spa, visto che a provocare la, lunga un paio di metri, potrebbe essere stata la grossa quantità di acqua uscita da una tubatura sotterranea che si è rotta. Ma è solo un’ipotesi, per quanto concreta. L’allarme è scattato poco dopo le 10, quando alcuni automobilisti, notando l’asfalto lesionato, hanno informato la polizia municipale del comando cittadino, che ha subito chiesto l’intervento dei tecnici comunali e di ...

Roma , 8 febbraio 2024 – È stata evacuata questa mattina la Corte di Appello penale di Roma , in via Romeo Romei, dopo il parziale crollo di un soffitto ... (ilfaroonline)

Maltempo in Liguria: frane nel Genovese e nello Spezzino. A Davagna rotto un tubo del gas, strada chiusa. Calice al Cornoviglio, 300 persone isolate: Toti: “Smottamenti e frane in tutta la regione, massima prudenza”. Neve, due fuoristrada e un carro attrezzi soccorsi sul Faiallo ...ilsecoloxix

Frana sulla provinciale a Davagna, si rompe tubo del gas: strada chiusa: La frana ha provocato anche la rottura di una tubazione del gas, e la strada è stata temporaneamente chiusa per consentirne la messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i tecnici di Città ...genova24

Si rompe un tubo portante, il paese intero si risveglia senza acqua corrente: Nel giro di poco tempo da Lta è partita la segnalazione di riduzione del flusso e della portata idrica, soprattutto per individuare il prima possibile il punto di rottura su cui far intervenire i ...ilgazzettino

Lavatrice rotta in casa in affitto: chi deve pagare la riparazione: La gestione della lavatrice rotta nella casa in affitto è una delle questioni che, solitamente, causa le maggiori tensioni tra il proprietario dell’immobile e il suo inquilino. D’altronde, quando si p ...idealista