Si fa male al ginocchio durante la partita di football | bimba di 12 anni trovata morta nel letto dai genitori

Si fa male al gionocchio durante la partita di football, bimba di 12 anni trovata morta nel letto dai genitori: La bambina giocava a football americano alla base aerea americana di Aviano. Venerdì si sarebbe fatta male a un ginocchio durante un allenamento. Domenica sera è stata portata in ospedale perché ...ilgazzettino

Trattori ancora alla carica. La protesta si amplifica: "No agricoltori, no futuro": "In ginocchio per i debiti": Siamo stanchi, siamo messi in ginocchio dai debiti, se i conti non tornano dobbiamo chiedere soldi. Le risposte avute finora non ci bastano. Potevamo stare a casa, con le nostre famiglie, ma siamo qui ...ilrestodelcarlino

Cosenza-Catanzaro, infortunio choc per il guardalinee Cipressa: rottura del tendine rotuleo di entrambe le ginocchia: Durante il match di Serie B tra Cosenza e Catanzaro è avvenuto un episodio molto grave che ha coinvolto il guardalinee Alessandro Cipressa. La partita è stata sospesa per diversi ...ilmessaggero