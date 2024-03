Si denuda alla fermata del bus | denunciato 43enne

(Di martedì 5 marzo 2024) Santo Stefano Magra, 5 marzo 2024 – Si è più volte mostrato con le mutande e i pantaloni abbassati alle ragazzedel bus:polizia undella Val di Magra. Su segnalazione di due ragazze appena maggiorenni la Squadra Anticrimine del commissariato di Sarzana, ha effettuato tutte le indagini necessarie per giungerecompleta identificazione della persona responsabile di quelle azioni. Le ragazze hanno raccontato che, mentre si trovavanodel bus in via Cisa Sud, è arrivata nelle mattine del 22 e 26 febbraio, un’autovettura con a bordo il solo conducente, un uomo di circa 45 anni. Nella prima occasione il veicolo si è arrestato davanti a quelladel bus ed a brevissima distanza ...

