Si chiama Thor | è un cane di 12 anni | e la sua è una storia di crudeltà e incuria L’Oipa l’ha salvato video

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 5 marzo 2024) Si, ed è l’ultimosopravvissuto alla ferocia di chi lo aveva ridotto in fin di vita. Cosìnno ribattezzato le guardie zoofile dell’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) chenno trovato a Casoria (in provincia di Napoli) e soccorso, salvandolo da morte certa. Sequestrandolo, poi, lo hanno sottratto alle grinfie del suo padrone-aguzzino che lo deteneva – e mai termine fu più appropriato – e che è stato denunciato per maltrattamento (articolo 544 ter del Codice penale). Un richiamo, quello all’obbligo di legge, che non ha minimante scalfito l’uomo che ha trae indifferenza crudele, ha ridotto un poverodi dodiciallo stremo.trova e salva, un ...