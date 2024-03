Sì alle buste d' insalata no alle bustine di maionese | cosa cambia sugli imballaggi

Imballaggi: raggiunto un accordo UE/ “Stop a buste di plastica e confezioni monouso, favorire riciclo”: Imballaggi: l'UE ha raggiunto un accordo per il nuovo regolamento che prevede una riduzione dell'uso di plastica in favore del riciclo ...ilsussidiario

Dirigenti pubblici, via alle sanzioni per chi ritarda pagamenti/ -30% sui premi di risultato: Dirigenti pubblici, nuove misure per contrastare il ritardo dei pagamenti da pubblica amministrazione, un mese per regolarizzare piano di rientro ...ilsussidiario