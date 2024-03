Show per il centenario di Puccini Biglietti gratis agli studenti bravi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) L’aria di festa si diffonde per le strade di Lucca in vista dell’edizione straordinaria del Lucca Summer Festival 2024. Carichi di entusiasmo e creatività, è quasi pronto uno dei cartelloni più eclettici e coinvolgenti degli ultimi anni, che promette di sorprendere e incantare il pubblico con spettacoli indimenticabili. E le novità racchiuse nell’accordo siglato ieri in Comune non si fermano soltanto alla durata dell’intesa. Al contrario: parlano anche di iniziative destinate ai più giovani – nello specifico,– e di eventi legati ad uno dei personaggi più importanti di tutta la Lucchesia,. Per tutta la durata dell’accordo infatti, si prevede almeno un concerto al Campo Balilla e nelle edizioni 2024 e 2026 un evento dedicato al maestro Giacomo. Sarà un’occasione unica per immergersi nel ...