Short track | Dotti e Cassinelli assolti dalla Federghiaccio Arianna Fontana | “Non so cosa farò”

(Di martedì 5 marzo 2024) Tommasoe Andreasono statidal Tribunale della. I due azzurri erano accusati di avere fatto cadere intenzionalmentein allenamento. Dopo circa tre ore di lavori presso la sede della FISG a Milano, non sono stati ravvisati comportamenti meritevoli di sanzione per i due atleti.aveva ripetuto più volte che il suo ritorno all’attività agonistica (non gareggia da un paio di anni) era vincolato al fatto che “si facesse giustizia“. La 33enne valtellinese ha accolto la sentenza con poche parole, pronunciate al termine dell’udienza: “Devo metabolizzare, non so“. L’atleta, icona indiscussa dello, ...

L'Italia si sblocca ai Mondiali Juniores di Short Track in corso di svolgimento a Gdansk in Polonia. La prima medaglia azzurra nella rassegna iridata ...

