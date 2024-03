Shock nel Salento Malore improvviso in casa | muore una 67enne

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 5 marzo 2024) Pubblicato il 5 Marzo, 2024 Dopo gli episodi dei giorni e delle settimane scorse, ancora momenti di fortenela causa di una morte che ha colpito la comunità di Sava in provincia di Taranto. Una donna di 67 anni, Maria Lucia Rossetti, è stata trovata priva di vita all’interno della sua abitazione. Grande commozione e tristezza all’interno della comunità savese che piange la morte di una donna molto stimata in paese, ma anche parecchio conosciuta per via della professione da dottoressa che svolgeva. A fare la tragica scoperta è stato il marito della donna che durante le prime ore di questa mattina, intorno alle 5, si era alzato per andare in bagno e ha ritrovato la moglie stesa per terra e priva di sensi. L’uomo ha trovato la moglie con la testa nel camino tra i tizzoni ancora accesi della sera precedente.nel ...