Sfondò la porta e saccheggiò il bar Incastrato dalla videosorveglianza

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 5 marzo 2024)a calci la vetrata d’ingresso del locale per poi saccheggiarlo, identificato tramite i filmati della. La squadra mobile di Lodi ha denunciato un uomo adesso accusato di furto aggravato ai danni del bar “Paradise“ di via Nino Dall’Oroa a Lodi. Il locale si trova poco distantestazione ferroviaria del capoluogo ed è finito nel mirino di uno sconosciuto tra il giorno di San Valentino e il 15 febbraio scorsi. L’indomani il proprietario aveva denunciato il fatto. Qualcuno aveva sfondato e divelto, a calci, laa vetri dell’ingresso, lasciando danni imnti dietro di sé e una volta entrato nel locale, aveva sradicato eto via, con 200 euro all’interno, il registratore di cassa. Nel dettaglio, attraverso la comparazione delle immagini, i ...