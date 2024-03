Sferisterio Live | anche Mario Biondi in concerto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 5 marzo 2024) Macerata, 5 marzo – Sarà, il prossimo 19 agosto, il protagonista del quintodi2024, il festival di musica dal vivo organizzato dal Comune di Macerata – Assessorato agli Eventi in collaborazione con l’Associazione Arena. Aarriverannola Pfm (4 settembre), Biagio Antonacci (9 e 10 giugno), Fiorella Mannoia (30 agosto), Il Volo (5 e 6 settembre). Quello disarà uno show in cui 18 musicisti d’orchestra si esibiranno sul palco senza amplificazione, per regalare al pubblico un’esperienza senza tempo, dall’esaltazione dell’acustica delle sale alla purezza del suono che arriverà direttamente dagli strumenti, archi, fiati e sezione ritmica per ...