Settore giovanile Poker dell’Under 16 che vale la zona play off Cade l’Under 17

(Di martedì 5 marzo 2024) Due successi e un ko per le Under biancorosse. Are, immeritatamente, è17 di Nasini che esce sconfitta dalla trasferta con il Pineto (1-0). Prima frazione senza reti ma a chiare tinte biancorosse, ma nella ripresa Tupone realizza il gol chetre punti. PERUGIA Under 17: Belia, Hajri (45’ st El Ouardi), Cresci (37’Bevilacqua) st, Napolano (37’ st Merli), Romani (15’ st Rinalducci), Mori, Mannarini, Salustri, Cardoni, Giordani, Cerbone (15’ st Massari ). A disp.: Romagnoli. All. Nasinibiancorosso per16 che stende la Vis Pesaro (4-1). Bartolini, Dottori e Vanni in gol nel primo tempo. Ad inizio ripresa arriva la doppietta Dottori. Nel finale la Vis Pesaro accorcia con Coppola. In classifica, Perugia sale a quota 29 inoff. ...