Setteottobre | non staremo in silenzio Scrive Borletti Buitoni

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 5 marzo 2024) Giovedì 7 marzo l’associazionesi ritroverà a Roma in piazza Santi Apostoli prima di tutto per ricordare quello che è avvenuto il 7 ottobre 2023, quando migliaia di terroristi di Hamas addestrati da mesi per quest’operazione sono entrati in territorio israeliano commettendo uno dei crimini più atroci della storia di Israele e dando il via a una guerra che ha travolto tutta la popolazione palestinese di Gaza. Un’organizzazione terrorista sostenuta da regimi teocratici come l’Iran il cui obiettivo è l’eliminazione dello Stato di Israele e degli ebrei in Medio Oriente ha, 5 mesi fa, assalito migliaia di civili inermi, in gran parte trucidandoli, con il compiacente sostegno di molti estremisti islamici. Ma saremo insieme in piazza soprattutto per ricordare le donne, quelle donne israeliane vittime della violenza più crudele, cieca e barbara solo perché ebree. ...