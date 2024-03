Servizi postali | audizione in prima commissione dell’Assessore Ciuffo

Pacchi di droga dalla Spagna, un giovane arrestato a Potenza: La segnalazione dell'arrivo di pacchi postali "sospetti" era partita dall'aeroporto di ... la Guardia di Finanza ha predisposto Servizi di appostamento nel centro storico del luogo, dove hanno ...ansa

Non accetta l’incarico di direttrice, Poste la sanziona: la dipendente vince in Tribunale: Non mancano invece dichiarazioni ardite da parte dei vertici aziendali che, proprio nei giorni scorsi nel presentare il progetto Polis, hanno lanciato il Servizio per il rilascio dei passaporti negli ...mattinopadova.gelocal

I.Con, azienda del Gruppo Olidata, studia nuove soluzioni per la gestione della posta: Con la sua interfaccia intuitiva, consente l'invio al Servizio postale di singoli documenti in modo ... all'invio massivo e centralizzato di documenti tramite raccomandata e posta ordinaria. Una ...teleborsa