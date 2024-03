Serturini | «Il campo regala un mix di emozioni I momenti importanti»

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di martedì 5 marzo 2024) Annamaria, arrivata all’Inter Women due mesi fa circa, ha parlato della sua carriera e della sua idea di calcio. RUOLI – Questo un estratto delle parole di Annamaria, giocatrice dell’Inter Women, nel corso dell’intervista rilasciata al Matchday Programme prima di Inter-Genoa. «Sono una giocatrice che lavora tanto sui dettagli che possono fare la differenza in, sono nata come esterno d’attacco a sinistra poi negli anni mi hanno adattata come quarto, quinto di centroe ho dovuto lavorare e imparare molto. Negli ultimi anni ho giocato sia da terzo d’attacco che da quinto a tutta fascia quindi ho variato ancora di più il mio repertorio e questo mi ha dato la possibilità di essere più duttile e di poter aiutare ancora di più la squadra».– ...