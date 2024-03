Sermide | frana la banchina | chiusa la provinciale 37

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 5 marzo 2024), 5 marzo 2024 – La colpa, probabilmente, è delle piogge di questi giorni, cadute in abbondanza anche in provincia. Questa mattina, alle 10, i tecnici della Provincia di Mantova hanno disposto con un’ordinanza la chiusura al traffico della strada37 Santa Croce Fenil dei Frati. Lo stop, avvenuto in territorio comunale di, è stato provocato dalla necessità di partire con i lavori di ripristino della carreggiata, dopo lo smottamento dellae della scarpata stradale. Il divieto di transito resterà in vigore per tre giorni, fino alle ore 17.30 di giovedì 7 marzo 2024. Durante i lavori il traffico sarà deviato sulla stradaex statale 496 Virgiliana, sulla strada34 Ferrarese e sulla strada36 ...