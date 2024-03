Serie c femminile Colpo di Faenza Battuta la capolista

(Di martedì 5 marzo 2024) Grande vittoria delBasket Project che supera 84-75 (26-9; 44-27; 65-53) laPuianello. Nel prossimo turnogiocherà sabato alle 19.30 a Rimini nell’ultima gara del girone d’andata. Il tabellino di: Edokpaigbe 29, Panzavolta, Porcu 12, Manaresi 4, Gori ne, Ciuffoli C. 13, Morsiani 8, Grande 16, Bernabè 2, Ciuffoli E. All.: Sferruzza Classifica: Puianello, Happy Basket Rimini, Zola Predosa e Cavezzo 8; Magika Castel San Pietro e6. Libertas Rosa Forlì e Valdarda 2.

Pisa , 4 marzo 2024 – Altra sconfitta per la Pallacanestro Femminile Pisa , a cui non sono bastati i 24 punti di Margherita Benedettini, nell’ultima giornata ... (sport.quotidiano)

Le rosanero di Molinelli imbattute e sempre in testa faticano ad imporsi durante la prima frazione. Venturini sblocca la gara e poi vanno in gol Taioli, De ... (vallesina.tv)

Basket - Serie "B» femminile regionale. Green Le Mura chiude terza nella stagione regolare: Green Le Mura Spring 63 Baloncesto 50 50 GREEN LE MURA SPRING: Barberio, Caredio, Tessaro 8, Pellegrini, Morettini 2, Rapè 1, Valentino 8, Michelotti 9, Peri, Cherkaska 19, Fedorenko 16. All.: B ...msn

Oggi in TV, iniziano gli ottavi di ritorno di Champions League. C'è pure la Serie C: Non solo la massima competizione europea, però: in campo pure la C italiana e altri tornei in giro per l'Europa, tra maschile e femminile. 21.00 Bayern -Lazio (Champions League) - CANALE 5, SKY SPORT ...tuttomercatoweb

8 marzo a Modica: iniziative per la Giornata della donna: ha programmato una Serie di iniziative significative per celebrare le conquiste delle donne e, al contempo, evidenziare le sfide e le violenze a cui molte donne sono ancora sottoposte in tutto il ...quotidianodiragusa

Stradella liquida la Pro Patria Il Gifra Vigevano passa a Laveno: In Serie D femminile, girone H, colpo esterno della Caputo Stradella che passa in tre set a Milano con la Pro Patria. Per le altre pavesi è una giornata negativa viste le nette sconfitte di Binasco in ...laprovinciapavese.gelocal

Basket femminile, le migliori italiane della 19a giornata di A1. Matilde Villa illumina, Cecilia Zandalasini decisiva: Un altro grande weekend quello appena trascorso per la Serie A1 di basket femminile con la diciannovesima giornata della regular season 2023-2024. Anche in questo turno le giocatrici azzurre hanno rec ...oasport