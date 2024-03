Serie C 2023 2024 | il Mantova torna a vincere | crollo del Cesena contro la Carrarese

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 5 marzo 2024) Rendimento decisamente diverso questa sera nel turno infrasettimanale per le due squadre che stanno comandando da tutta la stagione i gironi A e B di. Può sorridere il, che nelle ultime settimane aveva un po’ frenato facendo riavvicinare il Padova, impegnato domani serail Vicenza: allo stadio Martelli arriva un netto 4-0 per i ragazzi di Possanzini, che si impongono sulla Virtus Verona con le reti di Bragantini, Mensah, Fedel e Burrai, portandosi momentaneamente a +7 sui veneti con cui stanno rivaleggiando per la promozione diretta inB, con una partita in più ma a ormai solo otto partite dalla fine del campionato. Per la formazione allenata e presieduta da Fresco, invece, sempre 39 punti che vogliono dire zona playoff ma in coabitazione con ...