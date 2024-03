Serie B Nazionale Del Re riabbraccia la migliore Gema dell’anno | Dimostrato di possedere voglia e orgoglio»

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 5 marzo 2024) Nell’occasione più importante laMontecatini ha rispolverato il vestito buono, quello indossato per buona parte del girone d’andata (e anche nell’ultimo precedente al PalaTenda), e ha piegato in rimonta la Solbat Piombino, con cui evidentemente gli uomini di Del Re hanno un feeling particolare. Se tutte le domeniche i leoni termali giocassero con i gialloblù probabilmente vincerebbero il campionato in maniera agevole, ma anche a cose normali, con il quarto posto consolidato a sette giornate dal termine della regular season, Savoldelli e compagni possono essere soddisfatti del percorso fatto. E soddisfatto lo è sicuramente coach Del Re, non tanto per il risultato quanto per aver ritrovato la sua squadra dopo il ko senza appello di Piacenza: "Faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno saputo reagire dopo la più deludente prestazione della stagione – ha esordito ...