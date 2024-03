Serie b maschile Volley Prato | che brutto scivolone

(Di martedì 5 marzo 2024) Sconfitta pesante per ilnel campionato dinazionale. I ragazzi di Novelli perdono il derby di Camaiore contro l’Upc Delta col punteggio di 3-1 e vedono la corsa salvezza complicarsi maledettamente. Se la Kabel perde, infatti, i rivali di Foligno battono Sansepolcro e ora la permanenza nellanazionale diventa davvero in salita. Eppure ilaveva iniziato bene il match giocando un gran primo set, chiuso ai vantaggi per 26-28. Una frazione d’alto livello che però poinon ha saputo bissare negli altri tre set successivi, dove è emersa qualche sbavatura di troppo, dove il servizio è stato meno efficace e dove Camaiore ha alzato i ritmi. I locali così pareggiano i conti 25-20 al ritorno in campo, piazzano ...

L'articolo Happy Casa Brindisi-Vanoli Cremona 79-76. Una vittoria e tre pareggi per le pugliesi di serie C girone C <small class="subtitle"> Basket ... (noinotizie)

Basket Serie C. Scivolata dei Dragons. A sorridere è Agliana: Sibe Gruppo Af Prato 54 Agliana 69 GRUPPO AF PRATO: Manfredini, Geromin, Artioli 4, Magni 4, Staino 10, Berni 13, Pinelli G., Casella 12, Salvadori 4, Torrini, Forti 7, Settesoldi. All. Pinelli.msn

Volley, un week-end da incorniciare. La Cip Ghizzani è sola al comando: En plein trionfale delle squadre del circondario di Serie C, maschile e femminile, che si sono imposte in tutti e cinque gli impegni. In campo maschile, il Jolly Volley Fucecchio è andato a vincere a ...lanazione

Oggi in TV, iniziano gli ottavi di ritorno di Champions League. C'è pure la Serie C: Non mancano gli appuntamenti con il calcio in televisione neanche in questa giornata di martedì 5 marzo 2024. Ripartono ufficialmente le sfide.tuttomercatoweb

Il tabellone maschile di Indian Wells 2024: Sinner nella metà di Alcaraz per giocarsi il n. 2 ATP. Primo turno Nadal-Raonic: Jannik Sinner ha evitato la parte di tabellone di Novak Djokovic. Da testa di Serie n. 3 l'altoatesino potrebbe affrontare Alcaraz in semifinale ...ubitennis

Chiara Martegiani: «La mia Serie Antonia mi ha aiutato a superare la mia crisi esistenziale. Valerio Mastandrea Forse lo sposo tra 10 anni»: «Alla Serie. L'idea di trasformare questa crisi in qualcosa di ... Di Antonia, Valerio è il supervisore creativo: è un ruolo che ha voluto lui o lei «Avere un occhio maschile esterno era importante ...vanityfair