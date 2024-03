Serie B Lecco-Fracchiolla | arriva il divorzio Striscione dei tifosi contro il club

(Di martedì 5 marzo 2024) Le strade dele del direttore sportivo Domenicosi separano. Clima sempre più teso adove isono sempre più spazientiti da una classifica deficitaria e dal teatrino stucchevole degli ultimi giorni. Quel che era nell’aria ormai da diverso tempo, da quando il dirigente pugliese era stato lontano dalla squadra per una decina di giorni prima del derby col Como, si è materializzato nella giornata di ieri quando la società lecchese, con uno scarno comunicato, ha reso noto "di aver risolto consensualmente il rapporto con il direttore sportivo Domenico. Ilrivolge a Domenico i migliori auguri per i suoi futuri incarichi professionali". Un comunicato stampa che non dice praticamente nulla ma era risaputo ormai da un mesetto che il rapporto tra ...

