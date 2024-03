Serie A | l’Italia perde Berardi per gli Europei

(Di martedì 5 marzo 2024) 2024-03-04 19:13:26 Cari lettori di JustCalcio.com, vi proponiamo questa news sullaA appena arrivata in redazione: Domenicogiocatore del Sassuolo, domenica ha subito una “rottura completa” del tendine d’Achille che il suo club ha confermato e sarà fuori dalla nazionale italiana ai prossimi, in cui condividere un girone con Spagna, Croazia e Albania. “Gli esami strumentali effettuati su Domenicoha presentato una lesione completa al tendine d’Achille della gamba destra,” Lo ha riferito il Sassuolo., un giocatore differenziale per i ‘neroverdi’ che ogni estate suona per una grande squadra italiana, perfettamente qualificata per competere nelle competizioni europee, titolare nelle convocazioni azzurre e più volte titolare sotto l’attuale allenatore Luciano ...

Manager e politici spiati, il centrodestra alza il tiro: “Come i regimi totalitari”: L’inchiesta di Perugia su una Serie di accessi sospetti a banche dati ... La maggioranza, con l’apporto di Azione e Italia Viva, punta l’indice contro il deputato dei Cinque stelle Federico Cafiero De ...ilsecoloxix

Sanchez e la curva trascinano l'Inter, 2-1 sul Genoa con polemica arbitrale: gli highlights: Il Genoa se la gioca, ma alla fine vince l'Inter. Dodicesima vittoria consecutiva per i nerazzurri di Simone Inzaghi, sempre più soli in testa.tuttomercatoweb

Legge ammazza-orsi, Consiglio di Trento dà via libera. Enpa: «Governo la impugni o ci rivolgeremo all’Ue»: Per l’Ente Nazionale Protezione Animali il DDL «ursicida» è un «provvedimento di inaudita crudeltà»: «Pronti a rivolgerci all’Unione europea» ...corriere

Avellino-Catania, streaming gratis e diretta TV Sestarete o Sky Sport Dove vedere Serie C: Presentazione, probabili formazioni e come seguire in tv e streaming match tra campani e siciliani valevole per la trentesima giornata del campionato di Serie C (girone C), che ... di Marconi al 10' e ...news.superscommesse

Inter-Genoa, Inzaghi: "Non bisogna mollare perché c'è anche la Champions": Ho fatto 300 gare in Serie A e altre in Europa, dico che in Italia siamo fortunati da questo punto di vista ... sarà un grande passo in avanti quando noi allenatori non chiederemo più chi è l'arbitro ...sport.sky