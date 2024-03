Serie A | Lautaro Martinez miglior giocatore di febbraio

(Di martedì 5 marzo 2024), attaccante dell’Inter, ha vinto il premio riservato aldel mese diDopo settembre, ancheè stato premiatodel mese. Ecco il comunicato dell’assocalciatori sulle motivazioni scritte sul sito dell’AIC. MVP –«Quattro gol a, uniti a tante prestazioni utili alla squadra: “Dobbiamo per forza partire dal gol del 2-0 all’Atalanta, quanti attaccanti dellaA sono capaci di lasciare il portiere fermo con un tiro eseguito col piede debole dopo un paio di finte di corpo? Dopo il golsembrava sorpreso da sé stesso, dalla propria onnipotenza. Della cattedrale di ...

L’ Inter ha pubblicato un VIDEO con all’ Inter no tutti i 100 gol segnati da Lautaro Martinez nel campionato di Serie A. VIDEO – Lautaro Martinez ha segnato una ... (inter-news)

Lautaro Martinez ha messo la sua firma anche nella vittoria dell’Inter sull’Atalanta. Lo splendido gol del ‘Toro’ viene celebra to anche dall’account ufficiale ... (inter-news)

Lautaro Martinez MVP della Serie A per il mese di febbraio 2024: Lautaro Martinez ancora protagonista. Febbraio è stato un mese di gol, vittorie e obiettivi raggiunti per il capitano nerazzurro, che dopo aver centrato e superato quota 100 gol in Serie A grazie alla ...fcinter1908

Tmw – ecco la classifica dei 5 miglior attaccanti della Serie A: Lautaro Martinez e Marcus Thuram si stanno confermando come una delle migliori coppie d’attacco non solo in Serie A, ma potenzialmente nel mondo del calcio. Anche se Paulo Dybala e Victor Osimhen ...mondonapoli

Scarpa d’Oro: Kane guida la classifica, Lautaro insegue: La lotta per conquistare la scarpa d'Oro continua: Kane rimane saldo in vetta, Lautaro e gli altri attaccanti inseguono ben distaccati.calciostyle