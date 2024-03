Serie A | il bomber si ferma | pessima notizia per i fantallenatori

(Di martedì 5 marzo 2024) Il giocatore è stato costretto al cambio durante la partita e ora il tecnico dovrà fare a meno di una pedina importante per la squadra. Domenica scorsa il Cagliari è stato impegnato nella sfida esterna contro l’Empoli. La squadra di Claudio Ranieri ha festeggiato il ritorno ai tre punti grazie al gol di Jakub Jankto. Tre punti che alla squadra sarda mancavano da ben sei partite consecutive, l’ultima vittoria è risalente infatti al 14 gennaio contro il Bologna che tanto sta facendo sognare. Vittoria però che non smuove molto le acque dato che dalla 13° alla 19° posizione la lotta salvezza è ancora tutta da decidere. Nel corso della partita allo Stadio Carlo Castellani il tecnico romano ha visto perdere un giocatore importante della sua rosa. Si tratta dell’attaccante Luvumbo Zito, che tanto sta conquistando i cuori degli appassionati e dei tifosi del Cagliari soprattutto. Il giocatore ...

