Serie A | gli squalificati della 28a giornata

(Di martedì 5 marzo 2024) (Adnkronos) – Si è conclusa ieri la 27esimadiA, subito però per i fantallenatori è tempo di pensare alle sfide in programma nel prossimo turno di campionato. Nel prossimo turno ci saranno assenze importanti causa squalifica, da quella dello juventino Vlahovic a Leao del Milan fino all’emergenza Lazio per le assenze di Guendouzi, Marusic e Pellegrini. Di seguito l’elenco completo dei calciatori che salteranno la 28esimadi campionato causa squalifica: Holm (Atalanta), Beltran (Fiorentina), Vasquez (Genoa), Vlahovic (Juventus), Pellegrini (Lazio), Guendouzi (Lazio), Marusic (Lazio), Florenzi (Milan, Leao (Milan), Kristensen (Roma), Ricci (Torino), Ebosele (Udinese), Walace (Udinese) e Dawidowicz (Verona). I fantallenatori inoltre sono col fiato sospeso in attesa delle decisioni del Giudice sportivo. ...