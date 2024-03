Serie A | due giornate a Guendouzi Ecco tutte le decisioni

Leggi tutta la notizia su calcionews24

(Di martedì 5 marzo 2024) Il Giudice Sportivo ha reso noto il numero delledi squalifiche dellaA. Forte interesse per i giocatori della Lazio Il Giudice Sportivo si è pronunciato circa le squalifiche e diffide di questa intensa giornata diA.quanto riportato nel comunicato ufficiale: 2DI SQUALIFICA(Lazio) 1 GIORNATA DI SQUALIFICA PER ESPULSIONEMarusic (Lazio) + ammenda di 5000€Ebosele (Udinese)Pellegrini (Lazio)Ricci (Torino) 1 GIORNATA DI SQUALIFICA PER QUINTA AMMONIZIONEBeltran (Fiorentina)Leao (Milan)Dawidowicz (Hellas Verona)Flroenzi (Milan)Holm (Atalanta)Kristensen (Roma)Vasuez (Genoa)Valhovic (Juventus)