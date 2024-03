Senza Urnwa persa generazione bambini

(Di martedì 5 marzo 2024) 23.00 Smantellare l'Unrwa significherebbe sacrificare "un'interadi".Lo ha detto il capo dell'agenzia per i rifugiati palestinesi Lazzarini all'Assemblea Generale Onu. "Smantellare l'Unrwa è miope. Così facendo, sacrificheremo un'interadi, seminando odio, risentimento e conflitto futuro", ha aggiunto. Sarebbe "ingenuo" pensare che la scomparsa dell'Unrwa non minaccerebbe pace e sicurezza mondiali,ha aggiunto denunciando "una campagna deliberata per minare" le attività Unrwa e porvi fine.

Bovalino: Lungomare San Francesco di Paola. Finalmente partiti i lavori di ricostruzione: BOVALINO (RC), 04 MAR - E’ ancora ben presente ed impressa nella mente dei cittadini bovalinesi la sera del 24/02/2019, una sera in cui un tratto del lungomare San Francesco di Paola, nel Comune di Bo ...infooggi

Nfl, le incontenibili lacrime di Jason Kelce, il giocatore più amato di Philadelphia: “Lascio il football che ho sempre amato”: "Non è stato un buon inizio”, ha borbottato il gigante di Phila mentre, dopo un niente dalla conferenza stampa in cui annunciava il suo addio alle gare, ha preso a singhiozzare Senza soluzione di ...repubblica

Le pagelle di Inter-Genoa: Sanchez e Asllani brillanti, Retegui non basta: 5 - Esagera nel confronto con Asllani ma Senza cattiveria: mezzo voto in meno per non esser riuscito a girare in porta la respinta sul colpo di testa di Retegui. Mateo Retegui 6,5 . Alimentato poco e ...ilgiornale

Inter-Genoa 2-1, le pagelle: Sanchez in versione Maravilla, a Lautaro serviva un pit stop. Asslani sempre in crescita: SOMMER 6,5 Non riesce a sigillare la porta come al solito, facendosi superare (Senza colpe) da Vasquez. Sullo 0-0 una paratona salva-risultato su Retegui. PAVARD 6 Prende in consegna ...leggo

Proteste su chiusura di Telam, 'siamo giornalisti non militanti': "Della chiusura lo abbiamo saputo dalla televisione, era da tre mesi che stavamo lavorando Senza un direttore responsabile", ha spiegato all'ANSA una giornalista da vent'anni in servizio nell'agenzia.ansa