Senza la Rai…” | sgarro incredibile a Pier Silvio Berlusconi | la conduttrice via da Mediaset per sempre

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 5 marzo 2024)ha ricevuto un vero e proprio schiaffo in faccia da una delle sue ex fedelissime: cosa sta succedendo? Nell’ultimo anno, soprattutto da quando suo padre è passato a miglior vita, lasciando a lui la totale responsabilità dell’azienda di famiglia,ha messo in atto una rivoluzione. Lo ha fatto nel pieno rispetto del proprio stile, cioè con decisione emezze misure.– (Fonte: Ansa) – (Cityrumors.it)Tutto è cominciato in un’ormai storica conferenza stampa di inizio anno in cui, nel 2023,aveva annunciato una storica svolta editoriale nell’azienda. Deciso a lasciarsi alle spalle l’era del ...