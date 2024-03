“Semi di pace tra dune di rabbia” | incontro sul dialogo interreligioso a Fara in Sabina

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di martedì 5 marzo 2024) “ditradi” è il titolo della Conferenza che si terrà nel pomeriggio alle ore 16 al Monastero delle Clarisse eremite ain(Rieti) per iniziativa Maestro Gentetsu Tiberti: Monaco Zen Rinzai e Responsabile del Tempio Zen Italia Gorinkai. Un’iniziativa nell’ambito della quinta edizione degli Incontri di“Oriente-Occidente, orizzonti di luce”. Parteciperanno, insieme al Maestro Tiberti, l’Imam S. Y. Pallavicini della Moschea Al Wahid in Milano e S.E. Monsignor Cadieres, Vicario Parrocchiale del Santuario di Santa Maria in Farfa. A moderare l’il direttore RAI, Giovanni Alibrandi. E’ previsto il saluto del Sindaco diine ...