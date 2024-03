Selena Gomez | Sono finalmente in un momento positivo della mia vita

(Di martedì 5 marzo 2024) La star di Only Murders in the Building ha confessato di aver raggiunto da qualche tempo un periodo di serenità., negli ultimi anni sulla cresta dell'onda grazie alla serie Only Murders in the Building al fianco di Steve Martin e Martin Short, ha confessato di sperimentare un periodo di gioia e curiosità nella. Dopo diverse vicissitudini personali,ha raccontato di aver raggiunto un puntopropriain cui si sente appagata:"Una parte di me sente di esserein unmia" ha spiegato a Rolling Stone. L'amore per la musica A svolgere un ruolo fondamentale è principalmente la musica, dopo il lancio del nuovo singolo Love On:"Sembra ...

