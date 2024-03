Se Washington promuove Roma Il G7 italiano visto dai think tank Usa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di martedì 5 marzo 2024) La visita della presidente del Consiglio Giorgia Meloni a, culminata nell’incontro bilaterale avuto con il presidente statunitense Joe Biden alla Casa Bianca, ha rappresentato una tappa importante non solo nello sviluppo delle relazioni bilaterali tra Italia e Stati Uniti, ma anche nell’azione del nostro Paese all’interno del framework della presidenza del G7, inauguratasi all’inizio di quest’anno, e in termini di status internazionale di. Questo viaggio ha infatti fornito al governouna preziosa occasione per rimarcare i punti principali che intende mettere al centro nell’agenda del forum intergovernativo. Una situazione di particolare interesse per l’amministrazione die per la più ampia comunità di policy statunitense, che vede nella presidenza italiana del G7 e nelle sue ...