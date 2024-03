Se la democrazia diventa «Capocrazia» | il costituzionalista messinese Ainis parla del suo ultimo libro

(Di martedì 5 marzo 2024) Ha coniato una paroletta beffarda e terribile , che indica un male, strisciante e pervasivo, della nostra. Ne ha fatto il titolo d’un saggio e il fondamento d’un riflessione che, malgrado la scrittura brillante e il dono del calembour, disegna un paesaggio inquietante del nostro presente istituzionale, con precisi timori per il futuro. Lui è Michele, insigne...

POLITICI SPIATI/ E dossieraggio, un attacco alla democrazia che preoccupa Mattarella: La libertà di stampa non c'entra, il dossieraggio è un attacco ai partiti, ad alcuni più di altri. E il Quirinale è molto preoccupato ...ilsussidiario

Che cosa sta succedendo alla democrazia in Africa: E il Senegal, che era considerato il baluardo della democrazia, ora si trova nel cuore di una crisi che ha messo in discussione il suo status di regime democratico: le strade di Dakar sono diventati ...notizie.tiscali

Primarie a Bari, Leccese: “Via trasformisti da tavolo. La democrazia non va limitata”. Laforgia: “Preregistrazione e cinque seggi”: Il Partito democratico, che vorrebbe almeno sei seggi per scegliere il candidato sindaco, ha intanto diffuso una nota: “Tira e molla stucchevole”. I ...bari.repubblica

Putin e poi forse Trump, perché il trionfo delle autocrazie mi preoccupa più del fascismo: Alexei Navalny voleva per la Russia e il suo popolo una democrazia, ovvero un paese libero di scegliere ... in quanto anch’esso diventato “autocrazia” nella fase finale (repubblicana) della sua ...ilfattoquotidiano